Деятельность Британского совета признана нежелательной в РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность Британского совета (The British Council). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности международной организации The British Council нежелательной в Российской Федерации», — заявили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что организация активно поддерживает ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в России), реализует проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ и ставит целью «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности».