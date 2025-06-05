Деятельность Британского совета признана нежелательной в РФ
09:05 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность Британского совета (The British Council). Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности международной организации The British Council нежелательной в Российской Федерации», — заявили в надзорном ведомстве.
Там отметили, что организация активно поддерживает ЛГБТ-движение (признано экстремистским и запрещено в России), реализует проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ и ставит целью «избавление населения бывших советских республик от российской идентичности».
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