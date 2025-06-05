В Воронежской области совершен подрыв ж/д пути перед прохождением поезда — ФСБ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подрыв железнодорожного пути произошел перед прохождением поезда в Воронежской области, трагедии удалось избежать благодаря экстренному торможению перед поврежденным участком. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области. В результате профессиональных действий машиниста и поездной бригады, заметивших разрушение полотна и предпринявших экстренное торможение, повреждение поезда удалось предотвратить и, таким образом, избежать человеческих жертв», — сообщили в ФСБ.