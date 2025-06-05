Путин призвал использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы»
16:32 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов нужно использовать в общественном пространстве в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит — кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством», — указал глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.
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