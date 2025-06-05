0
0
0
НОВОСТИ

Путин призвал использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы»

16:32 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов нужно использовать в общественном пространстве в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит — кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством», — указал глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 05.06.2025
Лондон активизирует работу по отстранению «Грузинской мечты» от власти — СВР РФ
0
106
16:10 05.06.2025
Альянс в сфере искусственного интеллекта представил новый стандарт оценки больших языковых моделей
0
113
16:00 05.06.2025
Русский язык — доминанта и опора российской идентичности, заявил Путин
0
121
15:32 05.06.2025
США пересмотрят структуру размещения военных по всему миру — шеф Пентагона
0
185
15:12 05.06.2025
Минэнерго и ФАС представят меры привлечения майнеров в регионы с профицитом электроэнергии
0
196
15:00 05.06.2025
Саратовский губернатор обратился в Минприроды РФ в связи с нашествием сайгаков
0
200
14:32 05.06.2025
ЕС хочет нанести России превентивный удар, продолжая войну на Украине — Орбан
0
298
14:20 05.06.2025
Курорт Сбера «Манжерок» встречает летний сезон новинками
0
261
14:14 05.06.2025
Движение по одному пути перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области открыто — РЖД
0
257
14:00 05.06.2025
В Воронежской области совершен подрыв ж/д пути перед прохождением поезда — ФСБ
0
288

Возврат к списку