Путин призвал использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы»

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов нужно использовать в общественном пространстве в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит — кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством», — указал глава государства на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.