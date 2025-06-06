РФ благодарна США за посредничество по Украине — Песков

13:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон продолжает посредничество в урегулировании конфликта вокруг Украины, Москва за это благодарна, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«США продолжают прикладывать посреднические усилия по урегулированию, за что мы признательны Соединенным Штатам», — сказал он.