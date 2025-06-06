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Песков назвал предсказуемой реакцию на выступление на русском в Сейме Латвии

13:20 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Негативная реакция Сейма Латвии на выступление депутата на русском языке была предсказуемой. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Реакцию Сейма мы оценили как весьма предсказуемую», — сказал Песков, говоря об отстранении от участия в заседании латвийского Сейма лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова за слова в поддержку русского языка.

Представитель Кремля добавил, что «то, что такие проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских государствах, — это отрадно».

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