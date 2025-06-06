Банк России понизил ключевую ставку до 20%

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России понизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20% после длительного периода ее сохранения на уровне 21% годовых. При этом регулятор указал на необходимость продолжительного периода проведения жесткой денежно-кредитной политики. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Совет директоров Банка России 6 июня 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 100 б. п., до 20,00% годовых. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — указал ЦБ.