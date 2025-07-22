Малайзия не изменит позицию по Газе и Ирану, несмотря на давление США — премьер
10:32 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Малайзия сохранит неизменной позицию по ситуации вокруг сектора Газа и Ирана, несмотря на давление со стороны США в ходе продолжающихся переговоров по вопросу снижения импортных пошлин на малайзийские товары. Об этом заявил премьер-министр азиатской страны Анвар Ибрагим.
«Независимо от воздействия, угроз или возражений в отношении нашей позиции по Палестине, Газе или наших хороших отношений с Ираном, это не изменит нашу твердую позицию как независимой и суверенной страны и наши взгляды», — приводит слова главы кабмина агентство Bernama.
Премьер отметил, что Куала-Лумпур долгое время отстаивает последовательную позицию по палестинскому вопросу на различных международных площадках, включая Лигу арабских государств, Организацию исламского сотрудничества и ООН. «Малайзия сделала все возможное, чтобы твердо выразить свою позицию, но тирания и насилие Израиля не прекратились. Сейчас речь идет не только о Газе, но и об атаках на Иран, Сирию, Ирак и Ливан», — подчеркнул он.
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