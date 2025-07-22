Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 180 военнослужащих в зоне СВО

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 180 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 130 человек, от действий группировок «Запад» — более 210, «Юг» — до 215, «Центр» — до 365, на направлении «Восток» — свыше 195 и «Днепр» — до 65 военнослужащих соответственно.