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НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 180 военнослужащих в зоне СВО

15:32 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 180 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 130 человек, от действий группировок «Запад» — более 210, «Юг» — до 215, «Центр» — до 365, на направлении «Восток» — свыше 195 и «Днепр» — до 65 военнослужащих соответственно.

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