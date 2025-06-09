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НОВОСТИ

Задержан глава Красноярска Владислав Логинов

09:05 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан сотрудниками силовых структур. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«Да, задержание [Логинова] есть», — сообщил собеседник агентства, не уточнив по какой статье УК РФ он задержан.

Другой собеседник в правоохранительных органах, также подтвердил информацию о задержании, добавив, что в настоящее время проводятся оперативные мероприятия.

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