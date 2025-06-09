Китай обгоняет Запад в работе над истребителями шестого поколения — СМИ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фотографии истребителей шестого поколения производства Китая свидетельствуют, что Пекин обгоняет западные страны в разработке новых самолетов. Такое мнение высказал ряд экспертов газете South China Morning Post после того, как в соцсетях КНР появились свежие фото двух новейших истребителей Chengdu J-36 и Shenyang J-50.

«Тот факт, что Китай сейчас летает на двух боевых самолетах шестого поколения, означает, что они могут потенциально поступить на вооружение уже до конца этого десятилетия», — приводит газета слова старшего аналитика по вопросам обороны в Австралийском институте стратегической политики Малкольма Дэвиса. «В то время как проекты NGAD и GCAP, скорее всего, будут проектом середины 2030-х годов», — добавил эксперт, упомянув американскую программу разработки перспективного истребителя Next Generation Air Dominance (NGAD) и европейскую программу, объединившую Великобританию, Японию и Италию, Global Combat Air Programme (GCAP).

Комментируя фотографии истребителей, научный сотрудник из исследовательского центра Griffith Asia Institute Питер Лейтон отметил, что последнее изображение J-36 подтвердило наличие у самолета трех отсеков вооружения — одного большого и двух поменьше — и дорсального воздухозаборника для третьего двигателя. «Я думаю, это подтверждает растущее мнение о том, что J-36 — это крупный ударный самолет большой дальности», — добавил эксперт.