Китай обгоняет Запад в работе над истребителями шестого поколения — СМИ
10:00 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фотографии истребителей шестого поколения производства Китая свидетельствуют, что Пекин обгоняет западные страны в разработке новых самолетов. Такое мнение высказал ряд экспертов газете South China Morning Post после того, как в соцсетях КНР появились свежие фото двух новейших истребителей Chengdu J-36 и Shenyang J-50.
«Тот факт, что Китай сейчас летает на двух боевых самолетах шестого поколения, означает, что они могут потенциально поступить на вооружение уже до конца этого десятилетия», — приводит газета слова старшего аналитика по вопросам обороны в Австралийском институте стратегической политики Малкольма Дэвиса. «В то время как проекты NGAD и GCAP, скорее всего, будут проектом середины 2030-х годов», — добавил эксперт, упомянув американскую программу разработки перспективного истребителя Next Generation Air Dominance (NGAD) и европейскую программу, объединившую Великобританию, Японию и Италию, Global Combat Air Programme (GCAP).
Комментируя фотографии истребителей, научный сотрудник из исследовательского центра Griffith Asia Institute Питер Лейтон отметил, что последнее изображение J-36 подтвердило наличие у самолета трех отсеков вооружения — одного большого и двух поменьше — и дорсального воздухозаборника для третьего двигателя. «Я думаю, это подтверждает растущее мнение о том, что J-36 — это крупный ударный самолет большой дальности», — добавил эксперт.
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