Организации из 22 стран присоединились к российскому Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта

11:18

В рамках Глобального цифрового форума 2025 года 33 организации из 22 государств официально присоединились к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ), разработанному Альянсом в сфере ИИ.

География новых участников охватывает страны Азии, Африки, Европы и Латинской Америки: Бангладеш, Бурунди, Великобританию, Гану, Индию, Индонезию, Ирак, Конго, Кению, Киргизию, Кубу, Марокко, Мьянму, Нигер, Нигерию, Португалию, Сербию, Саудовскую Аравию, Танзанию, Уганду, Филиппины и Эфиопию.

На сегодняшний день кодекс этики ИИ подписали уже более 900 организаций, включая свыше 80 зарубежных компаний. Документ устанавливает международные стандарты ответственного развития технологий искусственного интеллекта, фокусируясь на принципах прозрачности, безопасности и защиты прав человека.

Цель кодекса – заложить основу для надежной, безопасной и ответственной разработки ИИ. Документ служит практическим руководством для всех заинтересованных сторон в этой области, помогая обеспечить этичное принятие решений на каждом этапе – от разработки ИИ до внедрения.

Добровольное присоединение новых международных участников подчеркивает растущий интерес к этическим стандартам и прозрачности в сфере ИИ, а также усиливает позиции России и ее партнеров на мировом технологическом рынке.

«Массовое присоединение новых стран подтверждает глобальный запрос на этические стандарты в ИИ. Российская инициатива становится объединяющей платформой для формирования устойчивого будущего цифровых технологий», – отметил управляющий директор Центра человекоцентричного ИИ Сбербанка, генеральный секретарь AI Alliance Network Андрей Незнамов.