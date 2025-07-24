Посла ЕС в Грузии за его заявления можно выгнать из страны — генсек правящей партии
16:00 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посла Евросоюза (ЕС) в Грузии Павла Герчинского за его заявления о репрессиях в стране можно было бы выгнать. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Ранее Герчинский в интервью грузинскому агентству Интерпрессньюс заявил, что единственным способом вернуть Грузию на путь интеграции в ЕС будет «прекратить репрессии, освободить незаконно задержанных, отменить репрессивное законодательство и обеспечить открытый диалог».
«Не знаю, когда он (Герчинский — прим. ТАСС) сделал это заявление, но если правда сделал, если меня спросить, его надо выгнать из страны», — заявил Каладзе журналистам.
Как отметил Каладзе, Герчинский «использует свой статус и занимается вредительством». Также, по словам мэра, посол ЕС выполняет поручения и делает то, что ему велят. «Это мое отношение, мое видение ситуации, и, если бы зависело от меня, конечно, выгнал бы его. Нужно уважать, в первую очередь, грузинскую государственность, и ни у посла ЕС, ни у посла любой страны, нет никакого права вмешиваться во внутриполитические процессы страны, способствовать противостоянию в обществе, поляризации», — заявил Каладзе.
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