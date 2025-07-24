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Ситуация вокруг Зангезурского коридора — суверенное дело Баку и Еревана, заявил Песков

15:32 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация, которая сложилась вокруг Зангезурского коридора — это сугубо суверенное дело Армении и Азербайджана, при этом Россия готова оказать содействие подписанию договора между двумя государствами. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией», — рассказал он журналистам.

Зангезурским коридором называется продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.

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