Ситуация вокруг Зангезурского коридора — суверенное дело Баку и Еревана, заявил Песков
15:32 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация, которая сложилась вокруг Зангезурского коридора — это сугубо суверенное дело Армении и Азербайджана, при этом Россия готова оказать содействие подписанию договора между двумя государствами. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это суверенное дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией», — рассказал он журналистам.
Зангезурским коридором называется продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой.
НОВОСТИ
- 15:12 24.07.2025
- Украинцы злоупотребляют правом на убежище в Польше, чтобы избежать призыва — СМИ
- 15:00 24.07.2025
- России нужен суверенный ИИ, а чужеродному надо поставить заслон — Матвиенко
- 14:32 24.07.2025
- Строительство ВСМ Москва — Петербург начнется 1 сентября — Минтранс
- 14:12 24.07.2025
- МИД Латвии отказал в выдаче визы президенту FIDE Дворковичу
- 14:00 24.07.2025
- Силы ПВО РФ сбили за сутки 217 украинских беспилотников самолетного типа
- 13:32 24.07.2025
- Конституция Филиппин не допустит возвращения американских военных баз — посол в США
- 13:20 24.07.2025
- Песков подчеркнул важность создания буферных зон с Украиной
- 13:05 24.07.2025
- РФ и Белоруссия ведут в рублях больше 90% расчетов — Мишустин
- 13:00 24.07.2025
- Делегация РФ вылетела из Стамбула в Москву — источник
- 12:54 24.07.2025
- Собянин: Завершена модернизация детской поликлиники в Восточном Измайлове
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать