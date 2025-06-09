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На сумское направление были брошены наемники из Японии и Колумбии

12:05 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японские и колумбийские наемники были брошены на сумское направление, но были разбиты российским солдатами. Об этом рассказал украинский военнопленный Анатолий Стягайло из 47-й отдельной механизированной бригады.

«В Павловке [Сумской области] я видел японцев и колумбийцев. Японцев человек 10-12, колумбийцев немного больше. Мы туда приехали ночью, а они собрались через минут 20 и сразу ушли. Потом говорили, что они куда-то не туда пошли и их всех разбили, нарвались на русских солдат», — сказал он в видео, которое есть в распоряжении ТАСС.

Он добавил, что также видел иностранных наемников в учебной части в Черкасской области. «Иностранцы были, японцы, колумбиец один, два поляка, ирландец, американец и немец», — отметил он.

Стягайло сдался российским военнослужащим группировки «Север».

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