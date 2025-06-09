РФ отстаивает принципы суверенного развития и самобытности народов — Путин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития и с уважением относится к культурной и цивилизационной самобытности народов. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме к участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что центральной на форуме в текущем году станет тема «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». «Россия последовательно отстаивает принципы суверенного развития, уважения к культурной и цивилизационной самобытности стран и народов», — обратил внимание российский лидер.