Отговорки Киева, сорвавшего обмен в выходные, неправдоподобны, считают в Кремле
13:20 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев, срывая обмен пленными и телами погибших, использует совершенно неправдоподобные отговорки и самооправдания. Это заметил, отвечая на вопрос ТАСС, на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели с вами и слышали сто разных отговорок, оправданий и так далее, но вряд ли можно счесть [их] какими-то правдоподобными», — подчеркнул представитель Кремля.
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