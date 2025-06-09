Отговорки Киева, сорвавшего обмен в выходные, неправдоподобны, считают в Кремле

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев, срывая обмен пленными и телами погибших, использует совершенно неправдоподобные отговорки и самооправдания. Это заметил, отвечая на вопрос ТАСС, на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели с вами и слышали сто разных отговорок, оправданий и так далее, но вряд ли можно счесть [их] какими-то правдоподобными», — подчеркнул представитель Кремля.