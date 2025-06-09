Мировые спортивные организации заняты политикой вместо защиты олимпизма — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные спортивные организации в настоящий момент больше занимаются политической конъюнктурой, нежели защищают олимпийские идеалы. Это заметил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

«Мы знаем, что происходит в современном спорте высоких достижений, — обратил внимание президент РФ, — в международных спортивных организациях, которые, по-моему, больше начинают заниматься политикой, во всяком случае ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма».