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НОВОСТИ

Мировые спортивные организации заняты политикой вместо защиты олимпизма — Путин

15:12 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные спортивные организации в настоящий момент больше занимаются политической конъюнктурой, нежели защищают олимпийские идеалы. Это заметил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым.

«Мы знаем, что происходит в современном спорте высоких достижений, — обратил внимание президент РФ, — в международных спортивных организациях, которые, по-моему, больше начинают заниматься политикой, во всяком случае ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не отстаивают идеалы олимпизма».

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