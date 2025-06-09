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Венгры не хотят умирать за Украину и не желают ее превращения в новый Афганистан — Орбан

16:12 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Венгрии не хотят умирать за Украину, не хотят ее превращения в новый Афганистан и требуют, чтобы политики забрали у военных контроль над ситуацией в соседней стране. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на митинге сторонников правоконсервативных партий стран Евросоюза в пригороде французского города Монтаржи в 100 км к югу от Парижа.

Он отметил, что нынешние лидеры ЕС пытаются убедить всех европейцев в необходимости продолжения военных действий на Украине. «Но я предупреждаю вас, что эту войну невозможно выиграть. На поле боя нет решения, там есть только погибшие. Нам нужно прекращение огня, нам нужен мир, нам нужны переговоры», — сказал глава правительства, выступление которого транслировалось на YouTube-канале партийной коалиции «Патриоты Европы».

«Дипломаты должны забрать у генералов контроль над ситуацией. Мы не хотим умирать за Украину и не хотим, чтобы наши сыновья возвращались оттуда в гробах. Мы не хотим, чтобы по соседству с нами был новый Афганистан», — подчеркнул Орбан.

Он выступил против создания в Европе «военной экономики» и попыток втянуть страны ЕС в новую гонку вооружений с Россией. «Давайте остановим их», — сказал он о лидерах Евросоюза, призвав участников митинга продолжить сопротивление политике Брюсселя.

Орбан также подтвердил, что его правительство будет и дальше отстаивать консервативные морально-этические ценности и не согласится с иммиграционной политикой ЕС.

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