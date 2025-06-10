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НОВОСТИ

Обломки беспилотника упали на стадион курской школы

10:32 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрагменты БПЛА упали на территорию стадиона школы в Курске. Обломки оперативно вывезли, сообщил и. о. мэра Сергей Котляров.

«Сегодня ночью на стадион школы № 59 произошло падение фрагментов беспилотника. Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены», — написал он в своем телеграм-канале.

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