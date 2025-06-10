Обломки беспилотника упали на стадион курской школы

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фрагменты БПЛА упали на территорию стадиона школы в Курске. Обломки оперативно вывезли, сообщил и. о. мэра Сергей Котляров.

«Сегодня ночью на стадион школы № 59 произошло падение фрагментов беспилотника. Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены», — написал он в своем телеграм-канале.