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Украинский пленный отказался от обмена из-за страха вновь оказаться на боевых позициях

11:20 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский солдат Виталий Бровко, сдавшийся в российский плен на курском направлении, рассказал ТАСС, что отказался от обмена, так как боится вновь оказаться на боевых позициях.

«Я отказался от обмена. Приду же назад, а они меня снова отправят. Во второй раз мне уже так не повезет», — сказал собеседник агентства.

По словам пленного, вернуться в Украину станет возможно только после смены власти. «Таких, как мы, из плена, там, возможно, и не отпустят домой. Если жив, здоров, не раненый, то отправят назад. Неделю на полигоне, и отправят, я в этом не сомневаюсь», — добавил Бровко.

Он также рассказал, что украинское командование пугало своих солдат тем, что в российском плену им отрежут пальцы рук и головы. «Но наоборот все вышло: кормят, одевают, лечат», — сказал пленный.

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