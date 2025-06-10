Польша проводит военные учения вблизи границы с Украиной

11:32 Источник: Интерфакс

На полигоне в городе Нова-Демба на юго-востоке Польши, вблизи границы с Украиной, проходят совместные учения танковых и пехотных войск, сообщает пресс-служба польского Минобороны.

"Тактические учения под кодовым названием Dzielny Gronostaj-25 проходят на полигоне в Нова-Демба. 21-я Подгальская стрелковая бригада тренируется в обороне, поддержке других родов войск и полевой инженерии", - говорится в сообщении.

1-я Варшавская бронетанковая бригада и 18-я "Железная" механизированная дивизия оказывают поддержку.