0
0
138
НОВОСТИ

В США считают, что Израиль и ХАМАС близки к сделке — Axios

12:00 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом порталу Axios сообщил американский чиновник.

«Мы не ожидаем прорыва на этой неделе, но прогресс определенно есть, и мы ближе к соглашению, чем думали», — сказал он. Представители США и Израиля сообщили порталу, что в последние дни наметился прогресс в попытках убедить ХАМАС смягчить позицию по американскому предложению о сделке, отчасти благодаря усилению давления на радикалов со стороны катарских посредников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 10.06.2025
Воевавших на стороне Киева боевиков используют для дестабилизации ситуации в СНГ — ФСБ
0
36
13:00 10.06.2025
Число турпоездок по РФ превысило 90 млн — Мишустин
0
55
12:32 10.06.2025
Не менее пяти человек погибли при стрельбе в школе в Австрии — СМИ
0
117
12:20 10.06.2025
Экипаж пропавшего в Якутии самолета Ан-2 обнаружен, все живы
0
135
12:05 10.06.2025
Более 9 млн иностранных туристов приехали в РФ, несмотря на санкции — Мишустин
0
157
11:32 10.06.2025
Польша проводит военные учения вблизи границы с Украиной
0
191
11:20 10.06.2025
Украинский пленный отказался от обмена из-за страха вновь оказаться на боевых позициях
0
234
11:05 10.06.2025
41% опрошенных россиян столкнулись с проблемами при разговоре о повышении зарплаты
0
256
11:00 10.06.2025
Нетаньяху склоняется к военному сценарию в отношении Ирана — Axios
0
245
10:32 10.06.2025
Обломки беспилотника упали на стадион курской школы
0
242

Возврат к списку