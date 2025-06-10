В США считают, что Израиль и ХАМАС близки к сделке — Axios

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению нового соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом порталу Axios сообщил американский чиновник.

«Мы не ожидаем прорыва на этой неделе, но прогресс определенно есть, и мы ближе к соглашению, чем думали», — сказал он. Представители США и Израиля сообщили порталу, что в последние дни наметился прогресс в попытках убедить ХАМАС смягчить позицию по американскому предложению о сделке, отчасти благодаря усилению давления на радикалов со стороны катарских посредников.