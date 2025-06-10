Более 9 млн иностранных туристов приехали в РФ, несмотря на санкции — Мишустин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкционное давление не снизило интерес иностранных туристов, Россию посетили более 9 млн гостей из-за рубежа. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении V Международному туристическому форуму «Путешествуй!»

«Несмотря на продолжающееся внешнее давление, в Россию приехали более 9 млн иностранных гостей, а для многих наших граждан путешествие стало важной частью ежегодного отпуска или школьных каникул детей», — отметил председатель правительства.