Новый инвестиционный фонд с налоговыми льготами доступен в Сбере

16:10

В СберБанк Онлайн теперь можно приобрести паи первого в России открытого паевого фонда с возможностью получения налоговых льгот. Новый продукт сочетает в себе простоту и доступность открытого фонда и налоговую эффективность индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3), позволяя существенно увеличить потенциальный доход. Новый фонд назван «Левитан»1 в честь великого русского художника. Фондом управляет генеральный партнер Сбера – управляющая компания «Первая».

Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка и государственные облигации, а также долговые бумаги крупных и надежных российских компаний. В его состав входят облигации как с фиксированным процентом, так и переменным, выплаты по которым меняются, например при изменении ключевой ставки. Выплаченные купоны реинвестируются, потенциально увеличивая стоимость пая. У нового фонда низкий уровень риска, поэтому продукт подойдет даже консервативным инвесторам.

«Мы рады предложить клиентам новый продукт, который несет в себе синергетический эффект для людей от сочетания в себе лучших качеств открытого паевого фонда и индивидуального инвестиционного счета, – отметил Руслан Вестеровский, руководитель блока «Управление Благосостоянием» Сбербанка. – Для тех, кто не готов погружаться в самостоятельное инвестирование на фондовом рынке, новый инструмент даст возможность использовать ресурсы и экспертизу управляющих, а также налоговые ИИС третьего типа без открытия брокерского счета. Купить ИИС-ОПИФ легко в один клик в СберБанк Онлайн, на следующий год приложение напомнит о возможности получить вычет в упрощенном порядке».

«Вместе с регулятором и участниками рынка коллективных инвестиций мы приложили немало усилий для того, чтобы на российском рынке появился новый инструмент, – рассказал Андрей Бершадский, генеральный директор УК «Первая». – Открытые фонды существуют в нашей стране более 25 лет. За это время фонды доказали свою эффективность, пройдя все кризисы и спады, а регулятор отработал законодательство по ним практически до совершенства, управляющие компании и их партнеры выстроили максимально простые и удобные пути для клиентов в ПИФы. Теперь этот инструмент клиенты ПИФов получили дополнительные преимущества этого замечательного продукта - налоговые льготы самого интересного в этом отношении инструмента – индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Это делает его одним из самых привлекательных российских инструментов для сбережений как с инвестиционной, так и с налоговой точки зрения. Более того, сейчас сложились очень интересные условия по долговым бумагам, а также инструментам денежного рынка, в которые инвестирует наш первый ИИС-фонд. Большинство аналитиков ожидают продолжения снижения ставки, что будет способствовать росту цен на облигации. Таким образом, сейчас по ним можно зафиксировать высокие ставки и совсем скоро заработать на потенциальном росте облигаций. В то же время до конца года, вероятней всего, ставка будет оставаться двузначной, а это значит, что инструменты денежного рынка не теряют своей актуальности. К тому же на денежном рынке регулярно возникает дефицит ликвидности, поэтому ставки на нем зачастую даже выше ключевой. При создании нашей линейки ИИС ПИФ «Новые краски» и первого фонда линейки «Левитан» мы вдохновлялись творчеством великих русских художников – искусства, олицетворяющего пример вечных ценностей и долгосрочного взгляда на мир. Мы предлагаем нашим клиентам внести новые краски в свои инвестиционные портфели, включив в них ИИС ПИФ от УК «Первая».

При покупке управляющая компания открывает клиенту счет ИИС третьего типа и зачисляет на него паи. При всех последующих докупках паи фонда будут зачисляться на этот счет.

Открываемый счет является ИИС третьего типа (ИИС-3). При наличии действующего ИИС первого или второго типа их необходимо закрыть либо трансформировать в ИИС-3, чтобы не потерять налоговые преференции по всем счетам ИИС. Всего клиент может иметь до трех счетов ИИС-3, открытых у одного или нескольких профессиональных участников – брокеров или управляющих компаний.