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НОВОСТИ

Неготовность Киева к компромиссам может стоить ему новых территорий — Мединский

09:32 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неготовность Украины к компромиссам в переговорах с Россией только приведет к дальнейшим территориальным потерям для Киева, Москва будет вынуждена отвечать. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах с Украиной.

«Мы хотим мира, но если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других [стран], то тогда мы будем вынуждены отвечать», — сказал Мединский. Он добавил, что неготовность Киева компромиссам будет стоит Украине территориальных потерь, но непосредственно это высказывание газета приводит в косвенной речи.

Мединский добавил, что «с Россией невозможно вести длительную войну», сославшись на пример 21-летней войны со Швецией.

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