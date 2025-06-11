Неготовность Киева к компромиссам может стоить ему новых территорий — Мединский

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неготовность Украины к компромиссам в переговорах с Россией только приведет к дальнейшим территориальным потерям для Киева, Москва будет вынуждена отвечать. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах с Украиной.

«Мы хотим мира, но если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других [стран], то тогда мы будем вынуждены отвечать», — сказал Мединский. Он добавил, что неготовность Киева компромиссам будет стоит Украине территориальных потерь, но непосредственно это высказывание газета приводит в косвенной речи.

Мединский добавил, что «с Россией невозможно вести длительную войну», сославшись на пример 21-летней войны со Швецией.