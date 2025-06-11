Число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ за последние годы упало в разы — МИД
10:05 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Менее миллиона граждан Узбекистана работают в настоящее время на территории России. 7-8 лет назад их было порядка 5-6 миллионов, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ахрор Бурханов.
«Семь-восемь лет назад эта цифра была бы пять-шесть миллионов. Сейчас — меньше миллиона», — сказал Бурханов в интервью UzReport TV.
По словам Бурханова, такая динамика объясняется тем, что Узбекистан расширяет сотрудничество с другими странами и регионами. «В Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе, в странах Америки мы пытаемся открыть новые рынки, рынки труда. Вот у нас были переговоры с Болгарией. У нас были переговоры со Словакией. С ними эти вопросы поднимались. Обсуждался вопрос открытия новых рабочих мест», — пояснил пресс-секретарь МИД.
Он добавил, что в настоящее время Узбекистан с партнерами создал базу из около 300 тыс. новых рабочих мест для граждан республики.
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