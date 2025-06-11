Трамп планирует вернуть имена генералов Конфедерации в названия ряда военных баз США

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен вернуть семи военным базам исторические названия, связанные с генералами и офицерами Конфедеративных Штатов Америки, защищавшими рабовладельческий строй в южных штатах страны во время Гражданской войны 1861–1865 гг. Тем самым президент отменит решения администрации своего предшественника Джо Байдена.

«Мы также собираемся вернуть названия Форт Пикетт, Форт Худ, Форт Гордон, Форт Ракер, Форт Полк, Форт Хилл и Форт Ли. <…> С помощью этих баз мы выиграли много сражений. Сейчас не время что-то менять. Я суеверный, знаете ли. Мне нравится, чтобы все оставалось как было», — сказал Трамп, выступая перед американскими военнослужащими и ветеранами ВС США на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине.

Процесс переименования баз и присвоения им более нейтральных имен, связанных с военной историей США, начался во время президентства Джо Байдена. В 2020 году администрация Трампа учредила специальную топонимическую комиссию после начала массовых протестов движения Black Lives Matter (BLM) в защиту прав афроамериканцев, вызванных убийством при задержании полицией чернокожего гражданина Джорджа Флойда.

Изначально консервативный состав комиссии был изменен при Байдене, после чего она подготовила список девяти военных баз, связанных с генералами и офицерами Конфедерации. Члены комиссии при принятии решений ссылались на то, что указанные исторические деятели поддерживали рабовладельческий строй и придерживались расистких взглядов в отношении чернокожих жителей США, некоторые из них также были связаны с Ку-клукс-кланом.

Процесс переименования был завершен в 2023 году, военные базы получили имена, связанные с американскими генералами и офицерами, участвовавшими в Первой и Второй мировых войнах. Ранее они носили имена генералов Роберта Э. Ли (1807-1870), Джорджа Пикетта (1825-1875), Джона Белла Худа (1831-1879), Джона Брауна Гордона (1832-1904), Леонидоса Полка (1806-1864), Эмброуза Пауэлла Хилла (1825-1865) и полковника Эдмунда Ракера (1835-1924).