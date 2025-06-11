Образование должно служить сохранению идентичности и многообразию культур — Путин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система образования должна в том числе служить сохранению национальной идентичности и одновременно поддержке всего многообразия культур и традиций. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии международному форуму министров образования «Формируя будущее».

«Нужно эффективно настраивать школы, колледжи, университеты на решение текущих и перспективных задач развития наших стран, — отметил президент. — При этом важно, чтобы образование служило сохранению национальной идентичности, поддерживало все многообразие культур и традиций».

«Школа в широком смысле должна не только давать самые передовые знания и компетенции, но и просвещать, воспитывать, помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, состояться как гармоничная личность, — уверен Путин. — Именно такой подход лежит в основе российской системы образования». «Все, что мы делаем, подчинено важнейшей задаче: помочь каждому ребенку, подростку раскрыть свои способности, реализовать свой потенциал», — добавил он.