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Посол Германии на Украине Мартин Егер будет назначен главой разведки ФРГ — Der Spiegel

15:32 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешний посол ФРГ на Украине, дипломат Мартин Егер будет назначен новым руководителем Федеральной разведывательной службы Германии (БНД, служба внешней разведки страны) и сменит на данном посту Бруно Каля. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По их информации, решение о кадровых изменениях принял канцлер Фридрих Мерц. Служба внешней разведки ФРГ находится под контролем его ведомства. Действующий руководитель БНД Бруно Каль будет назначен послом Германии в Ватикане. Официально правительство пока не подтверждает эти изменения, отметило издание.

Егер считается в Германии одним из самых опытных кризисных дипломатов. При нем БНД может рассчитывать на значительные денежные вливания, пишет Der Spiegel.

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