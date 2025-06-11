Посол Германии на Украине Мартин Егер будет назначен главой разведки ФРГ — Der Spiegel
15:32 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешний посол ФРГ на Украине, дипломат Мартин Егер будет назначен новым руководителем Федеральной разведывательной службы Германии (БНД, служба внешней разведки страны) и сменит на данном посту Бруно Каля. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По их информации, решение о кадровых изменениях принял канцлер Фридрих Мерц. Служба внешней разведки ФРГ находится под контролем его ведомства. Действующий руководитель БНД Бруно Каль будет назначен послом Германии в Ватикане. Официально правительство пока не подтверждает эти изменения, отметило издание.
Егер считается в Германии одним из самых опытных кризисных дипломатов. При нем БНД может рассчитывать на значительные денежные вливания, пишет Der Spiegel.
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