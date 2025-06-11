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НОВОСТИ

Цена нефти Brent на ICE превысила $68 за баррель

17:12 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года поднималась на лондонской бирже ICE выше $68 за баррель впервые с 23 апреля 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 15:49 мск, цена Brent росла на 2,15% — до $68,03 за баррель.

К 15:55 мск фьючерс на Brent незначительно ускорил рост и торговался на уровне $68,13 за баррель (+2,3%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года дорожал на 2,26% — до $66,43 за баррель.

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