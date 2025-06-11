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В комиссии по законопроектам обсуждают предложение о снижении возраста уголовной ответственности по ряду преступлений

18:05 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение Генпрокуратуры РФ о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений обсуждается в комиссии по законопроектной деятельности. Об этом сообщила замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева.

«Могу сказать, в части усиления уголовной ответственности есть у нас предложение, в том числе рассматриваем <…>. Генеральная прокуратура, например, предложила понизить возраст уголовной ответственности для таких преступлений до 14 лет в 20-й статье УК РФ. Но, как вариант, это возможно, обсуждаем <…>. Потому что это непростое решение. Сейчас у нас 16-летний возраст [привлечения к уголовной ответственности] <…> Буквально несколько недель назад на комиссии по законопроектной деятельности это обсуждали. Решили, что это предмет отдельного разговора», — сказала она во время обсуждения законопроекта о введении ответственности за осквернение памятников защитникам Отечества на заседании в Госдуме.

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