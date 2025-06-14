МИД Ирана считает, что дальнейшие переговоры с США по ядерной программе потеряли смысл

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран считает, что после израильской атаки переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы стали бессмысленными. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.

«Другая сторона (США — прим. ТАСС) действовала таким образом, что диалог стал бессмысленным. Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана», — приводит слова дипломата иранское агентство Tasnim.