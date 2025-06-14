МИД Ирана считает, что дальнейшие переговоры с США по ядерной программе потеряли смысл
09:35 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран считает, что после израильской атаки переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы стали бессмысленными. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи.
«Другая сторона (США — прим. ТАСС) действовала таким образом, что диалог стал бессмысленным. Нельзя заявлять о готовности к переговорам и одновременно координировать действия, позволяя сионистскому режиму наносить удары по территории Ирана», — приводит слова дипломата иранское агентство Tasnim.
НОВОСТИ
- 10:30 14.06.2025
- Военные базы США на Ближнем Востоке могут подвергнуться удару со стороны Ирана - СМИ
- 10:00 14.06.2025
- Белый дом занялся подготовкой «политических боеприпасов» против SpaceX и Илона Маска - СМИ
- 09:20 14.06.2025
- Системы ПВО и эсминец ВМС США помогали сбивать иранские баллистические ракеты - AP
- 09:15 14.06.2025
- Постпред Ирана при ООН заявил, что действия Израиля «равносильны объявлению войны»
- 09:05 14.06.2025
- Температура воздуха в Москве 14 июня не превысит +17С, также местами пройдет сильный дождь - синоптики
- 09:00 14.06.2025
- Иран и Израиль в ночь на 14-е июня обменялись ударами
- 21:00 13.06.2025
- Путин выразил соболезнования Ирану в связи с жертвами сегодняшних атак
- 20:30 13.06.2025
- Иранский ядерный центр Фордо вновь подвергся удару — Tasnim
- 20:00 13.06.2025
- Трамп заявил, что не беспокоится о возможном начале войны на Ближнем Востоке
- 19:30 13.06.2025
- ЕС не принимает инициативы Бразилии о мире на Украине, готовится к конфликту с РФ — Globo
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать