Температура воздуха в Москве 14 июня не превысит +17С, также местами пройдет сильный дождь - синоптики

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность, местами сильный дождь и температура до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице воздух прогреется до 15-17 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура опустится до 9-11 градусов тепла.

Ветер будет северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба