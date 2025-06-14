Военные базы США на Ближнем Востоке могут подвергнуться удару со стороны Ирана - СМИ

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующим этапом операции Ирана против Израиля могут стать удары по военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом агентству Fars сообщил источник, близкий к военному руководству исламской республики.

«Война, которую путем агрессии начал сионистский режим (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС), в ближайшие дни распространится на все оккупированные этим режимом территории и американские базы в регионе, а агрессоры станут объектом решительного и широкомасштабного ответного удара со стороны Ирана», — сказал собеседник агентства.