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НОВОСТИ

Российские войска освободили в ДНР населенный пункт Зеленый Кут –МО РФ

13:40 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.

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