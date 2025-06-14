0
0
0
НОВОСТИ

По стамбульским договоренностям между РФ и Украиной начались бессрочные санитарные обмены

15:00 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Киев начали проводить бессрочные санитарные обмены в рамках Стамбульских договоренностей, стороны передают раненых. Об этом заявил ТАСС источник в переговорной группе.

«Начались бессрочные санитарные обмены в рамках Стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых», — сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 14.06.2025
У Ирана пока нет решения, продолжать ли переговоры по атомной программе с США
0
158
13:40 14.06.2025
Российские войска освободили в ДНР населенный пункт Зеленый Кут –МО РФ
0
171
12:00 14.06.2025
В офисе премьера Израиля говорят о расширении военной операции против иранской ядерной программы
0
168
10:50 14.06.2025
Власти Ирана сообщили о незначительном ущербе от атаки Израиля на атомном объекте Фордо
0
175
10:30 14.06.2025
Военные базы США на Ближнем Востоке могут подвергнуться удару со стороны Ирана - СМИ
0
365
10:00 14.06.2025
Белый дом занялся подготовкой «политических боеприпасов» против SpaceX и Илона Маска - СМИ
0
457
09:35 14.06.2025
МИД Ирана считает, что дальнейшие переговоры с США по ядерной программе потеряли смысл
0
397
09:20 14.06.2025
Системы ПВО и эсминец ВМС США помогали сбивать иранские баллистические ракеты - AP
0
444
09:15 14.06.2025
Постпред Ирана при ООН заявил, что действия Израиля «равносильны объявлению войны»
0
395
09:05 14.06.2025
Температура воздуха в Москве 14 июня не превысит +17С, также местами пройдет сильный дождь - синоптики
0
375

Возврат к списку