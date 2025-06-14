По стамбульским договоренностям между РФ и Украиной начались бессрочные санитарные обмены
15:00 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Киев начали проводить бессрочные санитарные обмены в рамках Стамбульских договоренностей, стороны передают раненых. Об этом заявил ТАСС источник в переговорной группе.
«Начались бессрочные санитарные обмены в рамках Стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых», — сказал собеседник агентства.
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