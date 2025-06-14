По стамбульским договоренностям между РФ и Украиной начались бессрочные санитарные обмены

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Киев начали проводить бессрочные санитарные обмены в рамках Стамбульских договоренностей, стороны передают раненых. Об этом заявил ТАСС источник в переговорной группе.

«Начались бессрочные санитарные обмены в рамках Стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых», — сказал собеседник агентства.