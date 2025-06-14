Глава МИД Ирана заявил, что резолюция МАГАТЭ стала оправданием для атак Израиля

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антииранская резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), автором которой выступили Великобритания, Германия, Франция и США, стала оправданием для ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Об этом в телефонном разговоре с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

Как говорится в сообщении иранского МИД, «Арагчи раскритиковал недавнюю резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ относительно мирной ядерной программы Ирана, которая была предложена „евротройкой“ и США, назвав документ оправданием и основой для враждебных действий сионистского режима против ядерных объектов Ирана».