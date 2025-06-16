США перебрасывают авианосец из Южно-Китайского моря на запад — Reuters
12:20 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский авианосец USS Nimitz отменил запланированный на 20 июня заход в порт Вьетнама и направляется на запад на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседника агентства, заход авианосца во вьетнамский порт Дананг был отменен в связи с «возникшими оперативными потребностями».
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