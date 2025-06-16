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Минстрой РФ предложил увеличить ставки за потребление воды без счетчиков

13:00 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минстрой РФ предложил в два раза увеличить плату за потребление воды без использования приборов учета. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В соответствии с действующими положениями правил № 354, ‎при отсутствии приборов учета размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с применением повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5. Однако данного механизма недостаточно для должного стимулирования установки приборов учета. <…> Предлагается установить размер повышающего коэффициента, предусмотренного правилами № 354, равным 3», — говорится в пояснительной записке к документу. Авторы проекта считают, что мера позволит усилить ответственность правообладателей недвижимости за отсутствие приборов учета потребления воды либо за их несвоевременную поверку.

В ведомстве сослались на успешный эксперимент в Москве, где благодаря повышающему коэффициенту количество установленных счетчиков увеличилось с 80% в 2015 году до 90% — в 2024-м. Общий уровень оснащенности счетчиками в России составляет 84%. Документом также предлагается ужесточить порядок расчета платы при несанкционированном или самовольном подключении к инженерным сетям.

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