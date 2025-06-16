Минстрой РФ предложил увеличить ставки за потребление воды без счетчиков
13:00 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минстрой РФ предложил в два раза увеличить плату за потребление воды без использования приборов учета. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В соответствии с действующими положениями правил № 354, при отсутствии приборов учета размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с применением повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5. Однако данного механизма недостаточно для должного стимулирования установки приборов учета. <…> Предлагается установить размер повышающего коэффициента, предусмотренного правилами № 354, равным 3», — говорится в пояснительной записке к документу. Авторы проекта считают, что мера позволит усилить ответственность правообладателей недвижимости за отсутствие приборов учета потребления воды либо за их несвоевременную поверку.
В ведомстве сослались на успешный эксперимент в Москве, где благодаря повышающему коэффициенту количество установленных счетчиков увеличилось с 80% в 2015 году до 90% — в 2024-м. Общий уровень оснащенности счетчиками в России составляет 84%. Документом также предлагается ужесточить порядок расчета платы при несанкционированном или самовольном подключении к инженерным сетям.
Новости
- 14:12 16.06.2025
- РФ выполнила обещания, Украине передано 6 060 тел погибших военных ВСУ — Мединский
- 14:00 16.06.2025
- Армия Израиля утверждает, что уничтожила уже треть ракетных установок Ирана
- 13:32 16.06.2025
- Центральная Азия — естественный союзник РФ, подчеркнул Песков
- 13:20 16.06.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 320 военнослужащих — МО РФ
- 13:05 16.06.2025
- В Литве уже месяц нет ни одного китайского дипломата
- 12:32 16.06.2025
- Президент Ирана заявил, что сторонникам ядерного оружия нет места в иранской политике
- 12:20 16.06.2025
- США перебрасывают авианосец из Южно-Китайского моря на запад — Reuters
- 12:05 16.06.2025
- На востоке Белоруссии пройдут командно-штабные учения в рамках сборов сил теробороны
- 12:00 16.06.2025
- Израиль возмущен, что на выставке в Ле-Бурже заблокировали павильоны его оборонных фирм
- 11:32 16.06.2025
- Глава МО Израиля пригрозил, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за ракетные обстрелы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать