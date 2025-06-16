Падел, скейт и волейбол: в Москве открылись летние спортплощадки

16:30

В рамках проекта «Лето в Москве» в российской столице открылись новые современные спортивные площадки. По данным московского департамента спорта, на них можно заняться несколькими видами спорта: падел-теннисом, пляжным волейболом, настольным теннисом, скейтбордингом и скалолазанием.

Площадки для бесплатных занятий расположены под открытым небом. У станции метро «Третьяковская» (выход 2) размещены два корта для падела и зона отдыха с гамаками. В Лаврушинском переулке установлены три стола для пинг-понга и необычное «баскетбольное дерево», а также появилась зона с гамаками. Еще два корта для падела открыты у выхода №2 метро «Баррикадная».

В торговом центре «Атриум» теперь можно использовать два стола для того, чтобы поиграть в настольный теннис. А у станции метрополитена «Улица 1905 года» разместили площадку для пляжного волейбола с песчаным покрытием. На Старой Басманной улице открыт современный скейт-парк.

Все площадки действуют со вторника по пятницу с 12:00 до 20:00, а в субботу и воскресенье – с 11:00 до 21:00.

Для того, чтобы поиграть на площадках для падел-тенниса и пляжного волейбола, нужно предварительно зарегистрироваться онлайн из-за ограниченного количества мест. Все остальные активности доступны без предварительной записи.