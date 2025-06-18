Сбер: АПК имеет большой потенциал для роста в ближайшие годы
11:30 18.06.2025
Высокие колебания ключевой ставки создают неблагоприятные условия для долгосрочных вложений в сельское хозяйство, поскольку прибыльность проектов становится непредсказуемой. Дорожает привлечение денежных средств, особенно для небольших хозяйств. Агроинвесторы сталкиваются с проблемами реализации планов расширения производства и модернизации оборудования, что тормозит инновационное развитие отрасли.
Сбербанк активно работает по кредитованию проектов в сельском хозяйстве. Смягчить давление высоких ставок помогает программа льготного кредитования, которая, тем не менее, не позволяет полностью удовлетворить спрос со стороны компаний отрасли. В первую очередь компании сокращают программы долгосрочных инвестиций.
«Надо отметить, что АПК в наименьшей степени подвержен санкционному давлению. В тех случаях, когда отдельные рынки все же были закрыты, российские экспортеры успешно переориентировали поставки на альтернативные рынки дружественных стран, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Мы зафиксировали ухудшение метрик кредитного портфеля по отраслям сельское хозяйство и пищевая промышленность до средних значений. При этом стресс-тесты демонстрируют устойчивость отрасли. Среди подотраслей наибольшую волатильность финансовых результатов фиксируется в переработке масличных и оптовой торговле зерном, что связано с их экспортной направленностью, волатильностью цен на продукцию на мировых рынках и курсов валют».
«АПК обладает большим потенциалом для роста в ближайшие годы, – подчеркнул он. – Для его реализации необходимо обеспечить доходность в растениеводстве, которая является основой для животноводства и пищевой промышленности. Главным драйвером роста останется экспорт».
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