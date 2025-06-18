Израиль ликвидировал штаб внутренней безопасности Ирана — глава израильского МО
17:12 18.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВС Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, атаки продолжаются. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Исраэль Кац.
«ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, его центральный репрессивный рычаг», — написал Кац в соцсети X.
«Как мы [Израиль] и обещали, мы продолжим разрушать символы власти и наносить удары по режиму аятолл повсюду», — добавил он.
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