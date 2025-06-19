Ракета SpaceX взорвалась в Техасе

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, взорвалась во время испытаний в американском штате Техас. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как отметила сама компания на своей странице в социальной сети X, ракета 18 июня примерно в 23:00 по местному времени (07:00 мск 19 июня) «столкнулась с серьезной аномалией». В результате инцидента никто не пострадал, угроз для жителей близлежащих населенных пунктов нет, сообщила SpaceX.