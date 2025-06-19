Конфликтный потенциал в мире растет — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост конфликтного потенциала во многих регионах мира продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обращаясь к участникам XIX Генеральной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

«Мы живем в очень-очень непростом мире. К сожалению, продолжается рост конфликтного потенциала во многих регионах, меняется уклад и суть международных отношений», — сказал представитель Кремля.