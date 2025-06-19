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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Новониколаевку в Донецкой Народной Республике

13:32 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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