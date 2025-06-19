РФ и Белоруссия полностью перешли на взаиморасчеты в нацвалютах — Оверчук
14:32 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля взаиморасчетов России и Белоруссии в национальных валютах по первому кварталу 2025 года составила 98,8%, что означает полный переход на такую форму расчета. Об этом заявил на круглом столе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
«Мы наращиваем долю взаиморасчетов в национальных валютах. И вот по первому кварталу 2025 года он, по нашим данным, составил 98,8%. То есть можно говорить, что мы перешли полностью на взаиморасчеты в национальных валютах», — сказал он.
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