Сбер и ВЭБ.РФ будут совместно развивать технологии для масштабирования бизнеса клиентов

17:42

Сбербанк и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ объявили о сотрудничестве и совместной работе в сфере развития информационных технологий и программного обеспечения. Ключевые инициативы будут реализовываться при поддержке СберТеха – российского разработчика программного обеспечения, дочерней компании банка.

Меморандум о стратегическом сотрудничестве на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме подписали заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов, генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев и главный управляющий директор, руководитель Центра «Технологии. Процессы. Данные» блока «Финансовый бизнес ВЭБа» Тимур Малин.

Стороны сфокусируются на совместной работе в области инновационных технологий, способных ускорить рост и масштабирование бизнеса в различных секторах экономики. Также ВЭБ.РФ планирует увеличить количество департаментов, которые будут использовать ранее внедренную платформу бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI» от Сбера.

«Одно из приоритетных направлений стратегического развития Сбера – это цифровизация и IT-технологии, – отметил Тарас Скворцов. – У нас внушительный опыт как самостоятельного создания и улучшения инструментария для цифровой трансформации, так и в партнерстве с лидерами рынка. Мы рассчитываем, что совместная работа с ВЭБ.РФ над совершенствованием IT-инфраструктуры, исследование новых технологий и участие в научно-практических мероприятиях откроет новые возможности. Сотрудничество будет способствовать глобальному развитию технологических процессов, цифровых сервисов и продуктов для бизнеса, клиентов и экономики страны».

«Мы высоко ценим технологические решения, создаваемые командой Сбера – их надежность и масштабируемость уже доказали свою эффективность в самых разных секторах, – сказал Тимур Малин. – В условиях новых стратегических вызовов для страны и бизнеса мы рассчитываем, что партнерство со Сбером и внедрение передовых цифровых решений помогут нам быстрее и эффективнее достигать амбициозных целей, обеспечивая устойчивое развитие и технологическую независимость».

«Для устойчивого роста российскому бизнесу необходимы технологии, которые обеспечат масштабирование, готовность к высоким нагрузкам и безопасность, – подчеркнул Максим Тятюшев. – Современные решения позволяют решить эти задачи, а также провести цифровую трансформацию и повысить эффективность бизнеса в целом. Уверен, что уникальная экспертиза группы Сбер и ВЭБ.РФ, в том числе по работе с данными и AI, позволит обеспечить технологическое лидерство наших клиентов».