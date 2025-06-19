0
0
96
НОВОСТИ

Власти Ирана назвали условия прекращения ударов по Израилю

18:20 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары Ирана прекратятся только тогда, когда Израиль «будет наказан» и выплатит репарации исламской республике. Об этом говорится в заявлении иранского Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ).

«Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены», — цитирует заявление агентство IRNA.

В ВСНБ также заверили, что Иран даст немедленный отпор любой стране, которая решит вмешаться в конфликт на стороне Израиля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:51 19.06.2025
Сбер открыл доступ к рынку СПФИ для финансовых институтов
0
18
18:50 19.06.2025
Сбер создает систему AI-агентов для обслуживания бизнеса
0
21
18:50 19.06.2025
Посол Боконтаев: Мы хотели бы преференциального подхода к детям - гражданам Киргизии при их зачислении в школы в РФ
0
34
18:46 19.06.2025
Сбер поможет Удмуртии эффективнее реализовывать активы
0
38
17:42 19.06.2025
Сбер и ВЭБ.РФ будут совместно развивать технологии для масштабирования бизнеса клиентов
0
167
17:40 19.06.2025
Трамп после публикации WSJ о его планах по Ирану заявил, что журналисты не осведомлены
0
161
17:12 19.06.2025
Свыше 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги»
0
206
17:00 19.06.2025
Все случаи малярии, брюшного тифа и холеры в РФ завозные — Попова
0
207
16:32 19.06.2025
Во главе Украины должно стоять законное руководство, заявил Песков
0
267
16:12 19.06.2025
Пресс-секретарь армии Израиля ошибочно назвал Бушер среди атакованных целей — источник
0
273

Возврат к списку