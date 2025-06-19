Власти Ирана назвали условия прекращения ударов по Израилю
18:20 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Удары Ирана прекратятся только тогда, когда Израиль «будет наказан» и выплатит репарации исламской республике. Об этом говорится в заявлении иранского Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ).
«Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены», — цитирует заявление агентство IRNA.
В ВСНБ также заверили, что Иран даст немедленный отпор любой стране, которая решит вмешаться в конфликт на стороне Израиля.
НОВОСТИ
- 18:51 19.06.2025
- Сбер открыл доступ к рынку СПФИ для финансовых институтов
- 18:50 19.06.2025
- Сбер создает систему AI-агентов для обслуживания бизнеса
- 18:50 19.06.2025
- Посол Боконтаев: Мы хотели бы преференциального подхода к детям - гражданам Киргизии при их зачислении в школы в РФ
- 18:46 19.06.2025
- Сбер поможет Удмуртии эффективнее реализовывать активы
- 17:42 19.06.2025
- Сбер и ВЭБ.РФ будут совместно развивать технологии для масштабирования бизнеса клиентов
- 17:40 19.06.2025
- Трамп после публикации WSJ о его планах по Ирану заявил, что журналисты не осведомлены
- 17:12 19.06.2025
- Свыше 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги»
- 17:00 19.06.2025
- Все случаи малярии, брюшного тифа и холеры в РФ завозные — Попова
- 16:32 19.06.2025
- Во главе Украины должно стоять законное руководство, заявил Песков
- 16:12 19.06.2025
- Пресс-секретарь армии Израиля ошибочно назвал Бушер среди атакованных целей — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать