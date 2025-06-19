Власти Ирана назвали условия прекращения ударов по Израилю

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удары Ирана прекратятся только тогда, когда Израиль «будет наказан» и выплатит репарации исламской республике. Об этом говорится в заявлении иранского Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ).

«Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены», — цитирует заявление агентство IRNA.

В ВСНБ также заверили, что Иран даст немедленный отпор любой стране, которая решит вмешаться в конфликт на стороне Израиля.