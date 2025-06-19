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По данными СМИ, представители Ирана и США имели прямые контакты на фоне военной операции Израиля

19:35 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи несколько раз созванивался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом за последние дни на фоне израильской военной операции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их сведениям, стороны обсуждали варианты, при которых конфликт мог бы закончиться дипломатическим путем. По словам одного из европейских дипломатов, «Арагчи заверил Уиткоффа, что Иран не вернется к переговорам о ядерной программе, пока Израиль не прекратит военные действия». Ближневосточный собеседник агентства с свою очередь заявил, что глава иранского МИД заявил о готовности проявить гибкость в вопросах ядерной программы, если Вашингтон принудит Израиль остановиться.

Уточняется, что первый из проведенных разговоров состоялся по американской инициативе.

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