Павлу Дурову разрешено с 10 июля временно покидать территорию страны

20:00 Источник: Интерфакс

Владельцу и основателю Telegram Павлу Дурову, который находится под следствием во Франции, разрешено с 10 июля временно покидать территорию страны. Теперь бизнесмен, согласно решению суда, получил право посещать ОАЭ. Там, в Дубае, находятся его родственники и офисы компании Telegram. Дурова задержали во Франции в конце августа 2024 года. Ему предъявлено обвинение в отказе противодействовать распространению через его Telegram преступного контента. Вскоре он был освобожден под залог в 5 млн евро с обязательством не покидать территорию Франции.